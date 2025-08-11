Memur ve memur emeklisi yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak, son durum nedir, hükümet teklif verdi mi?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme zammı görüşmelerini takip ediyor. 2025'in ikinci yarısında yüzde 5 zam alan memurlar için yeni dönem pazarlıkları sürüyor. Memur-Sen, taleplerini resmi olarak iletirken, hükümetin ilk teklifini açıklaması bekleniyor. Zam oranlarının netleşmesi için müzakereler devam ederken, gözler taraflar arasında yapılacak kritik toplantılara çevrildi. İşte, toplu sözleşme görüşmelerinde son gelişmeler…
- 1
Milyonlarca memurun gözü devam eden toplu sözleşme zammı görüşmelerinde. 2025 yılının ikinci yarısında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alan memurların, 2026-2027 pazarlığı devam ediyor. Memur-Sen'in talebi gelecek sene için toplam yüzde 88 olurken, hükümetten gelecek teklif halen bekleniyor. Peki, son durum nedir? İşte, memur toplu sözleşme zammında son durum...
- 2
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
- 3
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?
Temmuz ayında emekli memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında zam yapıldı.
-
- 4
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük memur maaşı, 43 bin 698 TL'den, 50 bin 502 TL'ye yükseldi.
En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 24 bin 82 TL’den 27.832 TL’ye yükseldi. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük emekli işçi (SSK) aylığı 16.411 TL’den 19.147 TL’ye çıktı.
- 5
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 15,57 zam oranı sonrası en düşük emekli memur maaşı, 19 bin 616 TL'den, 22 bin 670 TL'ye yükseldi.
- 6
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
-
- 7
2025 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliğe göre; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapıldı.
- 8
MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
28 Temmuz'da başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun talepleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında tasnif edildi. Hizmet kollarının tekliflerinin geneline dair ön müzakereler yapıldı. Bu tekliflere dair çıkarılan raporların müzakerelerine başlandı. Müzakereler 11 Ağustos'a kadar sürecek.
Sendikalar ile kamu işveren heyeti arasındaki görüşmelerin Ağustos ayının üçüncü haftasının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Beklenti ise 12 Ağustos'ta hükümetin ilk teklifini vermesi yönünde. Memur-Sen ise teklifin bu tarihten önce verilmesini talep ediyor.
- 9
"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 67 BİN LİRA OLMASI GEREKİYOR"
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyon emekli memuru doğrudan etkileyen bir süreci yürüttüklerini belirten Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin, 12 Ağustosta ilk teklifin yapılmasıyla birlikte son bir haftalık sürece gireceğini söyledi.
Kamuda aynı statüde çalışanlar arasında ücret dengesizliği olduğuna işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Birisinin adı memur, birinin adı işçi. Bu dengesizlikten kaynaklı bir tartışma yürüyor. Okumanın, memur olmanın, emek vermenin hiçbir kıymetiharbiyesinin kalmadığı bir kıyas yaşanıyor kamuda. Şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibarıyla 67 bin liranın üzerinde olması gerekiyor. Bazıları, 'Memur-Senin teklifleri çok yüksek' gibi cümle kuruyor. Memur- Senin teklifleri yüksek değil, memurun maaşı düşük. Bu çok net. Merkez Bankasının enflasyon hedefleri üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Maliye Bakanlığının bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesini bekliyoruz. Onun için ayın 12sinde gelecek teklif son derece önemlidir."
"GÖREV AYLIĞIYLA EMEKLİ AYLIĞININ ARASINDAKİ MAKAS KOPTU"
Yalçın, kamu emekliliklerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekerek, "Emekli kamu görevlilerinde ciddi stres var. Çünkü görev aylığıyla, emekli aylığının arasındaki makas koptu. Kişi, emekli olduğunda, görevdeyken aldığı ücretin yüzde 70-80ini alırdı. Şimdi yüzde 50nin altına indi. Yani 30 yıl çalışmış bir memur 25 bin lira emekli aylığı alıyor. Asgari ücret ne kadar? 22 bin. Asgari ücret kadar emekli aylığı ile hayatını devam ettirilme şansı yok." diye konuştu.
-
- 10
"BİZ GERÇEKLERLE YAKLAŞIYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin önemine vurgu yapan Yalçın, çocuk ve eş yardımının artırılması gerektiğini söyledi. Devletin en büyük sosyal politika aracının devam eden toplu sözleşme süreci olduğuna işaret eden Yalçın, bu toplu sözleşmede gelir dağılımında adaleti sağlamanın, gelirleri yükseltmenin, alım gücünü yukarı çekmenin en önemli başlıklar olduğunu kaydetti.
Yalçın, bir gazetecinin, toplu sözleşmedeki zam teklifine ilişkin sorusuna, "Bizim teklifimizin çeşitliliğini dikkate aldığınızda taban aylığa 10 bin lira dediğimiz şey, herkese eşit miktarda yansıdığı için yukarısı fazla aşağısı daha az oldu tartışmasını geride bırakıyor. Masaya en düşük devlet memuru maaşı 74 bin lirayı bulsun diye geldik. Bu rakam çok yüksek değil." yanıtını verdi.
Hükümetin 2026-2027 enflasyon hedefleriyle, Memur-Senin verdiği teklif arasındaki farka ilişkin soruyu Yalçın, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyonu 2026da yüzde 20, 2027de 10'lu rakamlarda düşünüyoruz demiş olması onun için bir hedeftir. Ama bizim için bir gerekçe değildir. Çünkü biz gerekçelerle değil, gerçeklerle yaklaşıyoruz. Geçen dönem biz masadayken 2024 için yüzde 33tü hedef. Ertesi hafta güncellendi ve yüzde 36lı rakamlara doğru çekildi. Yani onun için o rakam üzerinden biz hareket edemeyiz." diye cevapladı.
Yalçın, diğer konfederasyonlarca çeşitli zam tekliflerinin açıklandığının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:
"Çok fazla rakam dolanıyor. Bunu ortadan kaldırmak için masada bulunan üç konfederasyon başkanıyla bir görüşme yaptık. Kafa karışıklığı olmasın diye aynı teklifi söyleyelim dedik. Fakat zaman darlığından fırsatı olmadı. Süreç içinde eğer ortaklaşmak gerekiyorsa, bir araya gelir süreç içerisinde de ortaklaştırabiliriz denildi. Onun için şimdi ilk teklif sonrasında ihtiyaç olursa konfederasyon başkanları olarak bir araya gelip teklifi birleştirerek tek teklife dönüştürebiliriz."