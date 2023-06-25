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MEMUR TEMMUZ ZAMMI 2023: Bakan Işıkhan'dan memurlara zam açıklaması! 2023 Polis, öğretmen, hemşire en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammında kritik açıklama! 2023 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammında son gelişmeler milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni asgari ücretin yüzde 34 oranında zamlanarak net 11 bin 402, brüt ise 13 bin 414 TL'ye yükselmesiyle gözler memur zammına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte, 2023 Temmuz ayı memur maaş zammı tahminleri...

Giriş: 25.06.2023 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yeni asgari ücretin netlik kazanması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen memur zammı açıklaması ile gözler temmuz ayı memur maaş zammına çevrildi. Temmuz memur zammına refah payının dahil edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Peki, Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammında son durum...

  • BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DUYURUSU

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

     

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

  • EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

    Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

  • MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

  • YÜZDE 8 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

    Memur maaşlarındaki enflasyon farkı ocak ayında yapılan yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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