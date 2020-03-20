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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dünya genelinde 245 bini aşkın kişiye bulaştı ve 10 binin üzerinde kişinin ölümüne sebep oldu. Türkiye’de de vaka sayısı 359’a çıktı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Ölümle sonuçlanan vaka sayısının artması nedeniyle Memur-Sen Konfederasyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazarak, kamu çalışanlarının tamamının idari izinli olmasını talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin Memur-Sen’in talebini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Yalçın’ın paylaşımı binlerce etkileşim aldı.

Memur-Sen yazıda şu ifadelere yer verdi;

“Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüs (Covid-19) vakasının ülkemizde görülmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı sonucu alınan tedbirler gereği yayımlanan genelgede;

“Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları” öngörülmüştür.

Ancak yaşanan son gelişmelerde vaka sayılarının artması ve ölümlerin meydana gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamım sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması, diğer personelin idari izinli sayılması ve bu konuda ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz.”