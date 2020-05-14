Memur-Sen üyeleri kan bağışında bulundu - MUŞ

AA

İftar sonrası kent merkezindeki kan bağışı otobüsüne giden Memur-Sen yönetimi ve üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak form doldurdu.Daha sonra otobüse kısıtlı sayılarla alınan üyeler, kan bağışında bulundu.Barışan, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının görülmesiyle Memur-Sen Konfederasyonu olarak birçok eylem gerçekleştirdiklerini söyledi.Bütün üyelerinin kampanyaya duyarlılık göstermesini isteyen Barışan, şöyle konuştu:"Genel başkanımız Türkiye genelinde Kızılay için kan bağışı kampanyasını başlattı. Memur-Sen teşkilatı olarak bu çağrıya cevap verdik. Bizde 'kan ver hayat kurtar' sloganı kapsamında genel başkanımızın çağrısına kulak vererek burada süreci başlatıyoruz. Sosyal projeler ve sosyal sorumluluklarımız devam ediyor. Bunun için buradayız."