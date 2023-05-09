Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Memur-Sen, memurlarla işçiler arasındaki gelir makasının yılbaşı itibarıyla açıldığını bildirerek zaman kaybedilmeden ve temmuz beklenmeden seyyanen zam yapılmasını talep etti

Giriş: 09.05.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Memur-Sen'den seyyanen zam talebi
AA

Memur-Sen Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü değerlendirildi.

Memur-Sen'in her şartta ve koşulda kamu görevlilerinin mağduriyet, beklenti, endişe ve kayıplarını tazmin ve tanzim etme hususunda sorumluluk üstlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Toplu sözleşme düzeninde ve döneminde gerekli paradigmal değişimin şart olduğunu önemle vurguluyoruz. Sendikal mücadelemizin kazanımı olan enflasyon farkının, geleceğe yönelik oluşabilecek kayıpların sigortası olduğunu belirtiyor, geçmiş kayıpların telafisi için enflasyon tazminatının tercih değil şart olduğunu her süreçte fiili ve fikri düzlemde gündeme getiriyoruz. Bu noktada, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Memurlarımız müsterih olsun. Onların hakkını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur.' ifadesi, 1 Mayıs'ta ifade ettiğimiz konunun ve sorunun görüldüğünün işaretidir."

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Memurlar ile işçiler arasında makas yılbaşı itibarıyla açılmış, kurumlarda çalışma barışı bozulmuş, bozulan bu yapının telafisi açısından zaman kaybedilmeden ve temmuz ayı beklenmeden seyyanen zam için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmekte olup, mevcut durumunun sürdürülemez olduğu bilinmelidir. Memur-Sen olarak çalışma barışını bozan bu ücret adaletsizliğinin bir an önce düzeltilmesini tekraren yineliyoruz. Aksi durumun telafisi güç sonuçlara neden olacağı açıktır."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dev kraliyet tacına ilgi...
Dev kraliyet tacına ilgi...
Trakya'da yağışla ara verilmişti, yeniden başladı
Trakya'da yağışla ara verilmişti, yeniden başladı
İş insanı Cahit Tatlı cinayetinde ceza belli oldu
İş insanı Cahit Tatlı cinayetinde ceza belli oldu
İnce: Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyorsa problem yok
İnce: Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyorsa problem yok

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.