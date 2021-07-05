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Memur-Sen'den seyyanen zam isteği

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur maaşlarına yapılacak yüzde 8,45 zam için Memur-Sen Genel Başkanı zammın enflasyon kaynaklı gelir kaybını telafi etmediğini belirtti. Memur-Sen Başkanı Yalçın seyyanen zam çağrısı yaptı

05.07.2021 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
Memur-Sen'den seyyanen zam isteği
HABERTURK.COM

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli olurken, Memur-Sen seyyanen zam çağrısı yaptı.

Bloomberg HT yayınına katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın bunun bir zam olmadığını enflasyondan kaynaklı memurun gelir kaybını temin etmeye yönelik bir hareket olduğunu söyledi.

Bu zammın durumu tamir etmeye yeterli olmadığını belirten Yalçın, “2021 yılının Ocak ayı itibari ile yüzde 3’lük bir zam aldık esas zam kısmı orası, bu da bizim 5. dönem toplu sözleşmede kamu işleri ile hükümetle anlaşamadığımız ve en sonunda da hakemin verdiği kararla geçerli olan bir zam oranıydı. Yüzde 3’lük zam Ocak’ta maaşlara yansıdı. Mart ayındaki enflasyon yüzde 3’ü götürdü ve ondan sonraki 4 ay boyunca yani Temmuz’a kadar tamamen keseden harcamış olduk ve memurun gelir kaybı oluştu” dedi.

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