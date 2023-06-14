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MEMUR-SEN'den memur maaş zammı açıklaması

MEMUR-SEN ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya üzerinden memur maaş zammı ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı; emeğin hakkını teslim edecek, gelir seviyesini yükseltecek şekilde temmuza kadar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı

Giriş: 14.06.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
MEMUR-SEN'den memur maaş zammı açıklaması
HABERTURK.COM

Memur Sendikaları Konfederasyonu MEMUR-SEN internet sitesi üzerinden memur maaş zamlarına ilişkin bir açıklama yayınladı. MEMUR-SEN ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Twitter hesabı üzerinden bu açıklamayı yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen söz Meclis’teki ilk düzenleme olmalı; emeğin hakkını teslim edecek, gelir seviyesini yükseltecek şekilde temmuza kadar hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL'YE ÇIKMALI"

Ali Yalçın paylaşımında, memur maaşları ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı: "En düşük memur maaşının 22.000 TL’ye çıkarılarak + %6 Toplu Sözleşme + Enflasyon Farkı verilmesi, 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge düzenlemesi, Kira Yardımı desteği, Yetkili sosyal taraflarla istişare edilerek emmuz ayına kadar hayata geçirilmelidir."

İşte MEMUR-SEN'in internet sitesi üzerinden de paylaştığı açıklamanın tamamının da yer aldığı sosyal medya paylaşımı...

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