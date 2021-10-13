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Memur Maşları | Ekim ayı en düşük bürüt memur maaşı: Öğretmen, hemşire, polis

MEMUR MAAŞLARI 13 Ekim 2021 tarihli güncel tablo... Memur maaşları 3600 ek gösterge gündemiyle birlikte en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz." dedi. Peki, memur maaşları ne kadar? İşte 2021 Ekim ayı maaş tablosu...

13.10.2021 - 11:00 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaşları Temmuz zammı sonrası "En düşük öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. 

     

     

  • Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre, memur maaşları yüzde 8.45 oranında zamlanmıştı.

    Hükümet ve memur sendikaları arasında süren toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi. Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı üzerinde anlaşmaya varıldı.

  • Bununla birlikte net zam oranı Ocak ayıdnaki enflasyon oranlarına göre belli olacak. Öte yandan halihazırdaki güncel memur maaşları tablosu şu şekilde:

  • MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
         
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 14.835 16.089
    Genel müdür (1/4) 14.917 16.177
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 7.862 8.526
    Memur (Lisans - 9/1) 4.866 5.277
    Öğretmen (1/4) 6.074 6.587
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 13.671 14.826
    Başkomiser (3/1) 7.858 8.522
    Polis memuru (8/1) 6.883 7.465
    Uzman doktor (1/4) 9.337 10.126
    Hemşire (Lisans - 5/1) 5.893 6.391
    Mühendis (1/4) 8.025 8.703
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5.063 5.491
    Araştırma görevlisi (7/1) 7.621 8.265
    Vaiz (1/4) 6.311 6.844
    Avukat (1/4) 7.663 8.311
    En düşük memur maaşı 4.500 4.880
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan    
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır    

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

    Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 500 TL’den 4 bin 880 TL’ye yükseldi.

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