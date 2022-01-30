Memur ve memur emeklisi maaşları Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ilave edilerek zamlandı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memur ve memur emeklilerine ek zam yapıldı. Kararnamenin yer aldığı yasa teklifi TBMM'de onaylanıp Resmi Gazete'de yayınlarak 18 Ocak'ta yasalaştı. Memurlar, düzenlemem tarihi 3 gün geciktiği için ek zam farklarını maaş ödemelerinin yapıldığı 15 Ocak'ta alamadılar. Nihayet beklenen ödeme takvimi açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimle memurların ek zam alacağı tarih netleşmiş oldu. Peki, memurlar ek zam farkı ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilen soruların cevabı...