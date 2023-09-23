Memur maaş zammı hesaplama: 2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammına ilişkin toplu sözleşme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur maaş zammına yönelik açıklamalar peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur ve memur emeklisine yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte Ocak 2024 memur maaş zammı hesaplama tablosu...
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Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. TÜİK her ayın ilk haftası enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon rakamları memur maaş zammının belirlenmesinde kritik rol üstlenmektedir. Temmuz ve Ağustos enflasyon oranları baz alınırsa memur maaşına yapılacak zam oranı kümülatif yüzde 19,5 olacak. Peki, "2024 Ocak en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zammı yüzde kaç olacak?" İşte memur maaş zammında son durum...
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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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BAKAN AÇIKLADI: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SİSTEM!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.
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İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.
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MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME KARARI RESMİ GAZETE'DE
AA'da yer alan habere göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!
Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.
Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.
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OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.
Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.
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OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.
Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.
Memur maaşları ne olacak?
*Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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