YÜZDELİK ZAM + SEYYANEN ZAM

Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.

En düşük memur maaşı olarak 15/1’deki hizmetli maaşı esas alınıyor. Bekâr, sendika üyesi 15/1’deki hizmetlinin mayıs ayı maaşı 10.464 TL düzeyinde bulunuyor. En düşük memur maaşı düzenlemesinin bekâr çalışan maaşı üzerinden yapıldığını ele aldığımızda önce 15 bin liraya çıkartabilmek için önce yüzde 45 oranında zam yapılması gerekiyor. Bunun üzerine de 6.900 TL seyyanen zam yapıldığında 22 bin liraya ulaşılacak.

Önce seyyanen zam, sonra yüzdelik zam yapılması durumunda ise 4.540 TL seyyanen zam yapılarak en düşük memur maaşı önce 15.000 liraya çıkartılacak. Bunun üzerine yüzde 47 oranında zam yapıldığında ise 22 bin liraya yükseltilecek. Her iki seçenek de en düşük memur maaşına yüzde 110 oranında zam yapılması anlamına geliyor.