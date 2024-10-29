TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Söz konusu üç ayda toplam enflasyon yüzde 8,9 olarak gerçekleştiği için memur ve memur emeklisi için henüz ortaya çıkmış bir enflasyon farkı oluşmamış durumda.

Son üç aylık enflasyon farkı ile birlikte memur ve memur emeklisine oluşan farka yüzde 6 zammı eklenerek zam verilecek.

Memur ve memur emeklisi Temmuz ayında yüzde 19,30 olarak hesaplanmıştı.