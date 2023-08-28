Memur maaş zammında üçüncü toplantı başladı! Toplu Sözleşme zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başladı. 22 Ağustos'ta sona eren toplantıda taraflar 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranı konusunda anlaşamazken Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. 3. toplantının sona ermesinin ardından 31 Ağustos tarihine kadar açıklanması beklenen zam kararında kurulun nasıl bir karar alacağı yakından takip edilecek. İşte 2023 Toplu Sözleşme zammında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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Toplu Sözleşme zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca memur ve memur emekli tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlacanağı üzere, hükümet tarafından yapılan son teklifte; 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 senesi için ise yüzde 11 zam teklifinde bulunulmuştu. Peki, "Toplu Sözleşme zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Hakem Kurulu’na maaş zammı dışında memurlara refah payı verilmesi, en düşük bekâr memur maaşını 22 bin liraya tamamlayacak şekilde 1.650 lira ek ödeme yapılması, memurlara ayda 7.650 lira kira yardımı, dini bayramlarda 4.850 lira ikramiye verilmesi, 8.077 liralık seyyanen zammın emekli aylıklarına yansıtılması, memurlara 24.215 TL evlenme yardımı, kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesi, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL kreş yardımı yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının (YHS) kaldırılarak genel idare hizmetlerine (GİH) geçirilmesi gibi talepler yer alacak.
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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK TOPLANTI BAŞLADI!
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 3. toplantısı başladı.
Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci 23 Ağustos'ta sona erdi. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamadı.
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Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurdu.
Kamu İşveren Heyeti ile yetkili konfederasyon Memur-Sen'in, 1 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta sona eren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 ve 2025'teki zam oranında uzlaşamamasının ardından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletti. Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi. Çalışmalarına yarın başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
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KURULDA YER ALAN İSİMLER
Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.
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Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.
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HAKEM KURULU DAHA ÖNCE NE KARAR ALMIŞTI?
2012 yılından bu yana gerçekleştirilen 6 toplu sözleşme görüşmesinden 4’ünde uzlaşma sağlanırken, 2’sinde uzlaşma sağlanamadığı için Hakem Kurulu’nda karara bağlandı. Hakem Kurulu 2 toplu sözleşme döneminde toplam 4 yılın maaş zammını belirledi. Hakem Kurulu’nun verdiği 6’şar aylık dönemlerdeki maaş zammı kararlarının 1’i hariç tamamı hükümetin son teklifi doğrultusunda oldu. Söz konusu bir kararda ise hükümet 2012 yılı ilk yarısı için yüzde 3.5 zam verirken, Kurul yarım puan artırarak yüzde 4’e çıkardı.
Ancak, iki toplu sözleşme görüşmesinde de hükümetin verdiği son teklif, Merkez Bankası’nın o tarihteki enflasyon tahminine eşit veya üstünde oldu. Bu kez durum farklı. Çünkü, Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2024 yılsonu enflasyonunu yüzde 33 olarak öngördü.
Hükümetin 2024 yılı için verdiği yüzde 15 + 10’luk son teklifi ile Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini arasında 8 puanlık fark bulunuyor.
Hakem Kurulu önceki kararlardan farklı olarak hükümetin teklifini Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine yaklaştırma çabasına girebilir.
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu geçmişte ne karar verdi?
Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifi açıklarken memur maaşlarına refah zammını peşinen yaptıklarına dair bir mesaj verdi. Işıkhan, 2023 yılı ocak ayında normalde memur maaşlarına yüzde 16.48 oranında zam yapılması gerekirken 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yaptıklarını, temmuz ayında ise yüzde 17.55 oranındaki normal zamma ilave olarak tüm memurlara 8.077 TL seyyanen zam verdiklerini, bunun da refah payı olduğunu söyledi.REKLAM
Hakem Kurulu’nun kararı maaş zammının Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini oranında veya altında olması halinde, önümüzdeki iki yıllık dönemde memur maaşlarına yapılan zam enflasyonu aşmayacak. Memur önce enflasyonu yaşayacak, sonra enflasyon farkını alacak.