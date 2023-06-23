EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.
Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.
Buna göre:
* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26