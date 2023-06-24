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Memur maaş zammında son durum! Bakan Işıkhan'dan en düşük memur maaşı açıklaması! 2023 Memur maaşı zammı ne kadar, kaç para olacak?

Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?

Memur zammı konusu, Temmuz ayı asgari ücret ara zammının netleşmesinin ardından vatandaşların gündeminde yer aldı. Yeni asgari ücret yüzde 34 oranında zamlanırken net 11 bin 402 ve brüt 13 bin 414 TL'ye yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret zammının ardından milyonlarca vatandaşın gözü "En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar…

Giriş: 24.06.2023 - 00:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret zammı açıklamasının ardından memur maaşları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genel Seçimleri öncesinde en düşük memur maaşını 22 bin TL olacağını açıklamıştı. Peki, Memur maaş zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

  • NET ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan net asgari ücretin 11.402 liraya yükseldiğini açıkladı. Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

    Yıl Memur maaşı Asgari ücret Kat
    2018 2719 1603 1.7
    2020 3735 2020 1.6
    2022 6764 4250 1.6
    2023 12632 8506 1.5
    2023/6 22000 11402 1.9

  • BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI DUYURUSU

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu. 

  • EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

    TÜİK'in Mayıs enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netlik kazandı. Aralık ayında 1128,45 olan TÜFE endeksi, 1300,60 seviyesine yükseldi. Böylelikle 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26 oldu.

    Böylece 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,26 oldu. Enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise 13,13 oldu.

    Buna göre:

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

  • MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? 

    5 aylık enflasyon farkı sonrasında 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı yüzde 13,26 olarak görülüyor. Memur maaşı zammı ile ilgili gelen tahminler içerisinde refah payı düşünülerek yüzde 45 zam gelmesi yer alıyor.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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