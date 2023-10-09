Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Memur maaş zammında rakam netleşiyor! 2024 Ocak ayı memur maaş zammı yüze kaç olacak?

        Memur maaş zammında rakam netleşiyor! 2024 Ocak ayı memur maaş zammı yüze kaç olacak?

        Memur maaş zammı için son üç aya girildi. Ocak ayı başında son 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi ve toplu sözleşme farkının eklenmesiyle birlikte 2024 Ocak ayı memur zammı belli olacak. Üç aylık enflasyon artış oranına göre tahmini zam oranı belli oldu. İşte tahmini memur maaş zammı oranlarına göre tahmini en düşük memur maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Memur maaş zammı Ekim ayında son üç aylık enflasyon oranları doğrultusunda tahmini olarak şekillenmeye başladı. Bununla birlikte memur maaş zammı Ocak ayında son 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda belli olacak. İşte toplu sözleşme farkı ve 3 aylık enflasyon artış oranına göre tahmini en düşük memur maaşı...

        • 2

          MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

          Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

        • 3

          ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

          Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        • 4

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.

          Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 5

          OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

          Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

          Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL'den 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

          Memur maaşları ne olacak?

          Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Hizmetli 15/1 20.377 29.899
          Memur 12/1 21.278 31.221
          Memur 9/1 21.310 31.269
          Teknisyen 9/1 21.916 32.157
          Öğretmen 8/1 23.378 34.303
          İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
          Şef 4/1 22.758 33.393
          Polis 8/1 28.620 41.994
          Hemşire 8/1 25.088 36.811
          Müdür 4/1 27.326 40.096
          Mühendis 8/1 28.578 41.932
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
          Daire Başkanı 47.469 69.651
          Genel Müdür 61.619 90.413
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

          *Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        Habertürk Anasayfa