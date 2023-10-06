3 aylık fark kesinleşti! Enflasyon farkı ile memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Memur maaş zammı, 2023 yılının ikinci yarısının 3 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyonu ile 3 aylık enflasyon farkı emekliler için yüzde 25,11; memurlar için ise toplu sözleşme zammı ve memur enflasyon farkı ise yüzde 35,73 oldu. Öğretmen, doktor, polis, hemşire, mühendis, avukat, vaiz maaşları çalışılan yıl ve dereceye göre değişiklik gösterecek. İşte 2023-2024 memur maaş zammında son durum...
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Memur maaş zammı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Eylül ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2023 yılı ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 25,11 oldu. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında ise enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. İşte 2023-2024 3 aylık enflasyon farkı ile memur maaş zammı son dakika gelişmeleri...
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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU
Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.
Buna göre memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.
Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.
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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.
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Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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BAKAN AÇIKLADI: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SİSTEM!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU
Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi. Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.
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OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.
Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.
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OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.
Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL'den 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.
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Memur maaşları ne olacak?
*Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır