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Memur maaş zammında Gözler Temmuz'da! Memura ara zam var mı? 2023 Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, refah payı eklenecek mi?

Memurların gözü Temmuz ayında! Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Temmuz'da asgari ücret zammı açıklamasının ardından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi ile milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından memur maaşlarına ara zam konusu gündeme geldi. Memura zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili son durumu haberimizde paylaştık. İşte, "Memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı ile temmuz maaş zammında son gelişmeler...

Giriş: 01.05.2023 - 14:20 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Memur zammında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli ve memur maaş zammını etkileyen enflasyon rakamlarında üç aylık oran netleşti. 6 aylık enflasyon oranı sonucunda netlik kazanacak memur maaşlarında ara zam beklentisi milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, 2023 memur maaşlarına ek zam yapılacak mı ve temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte konuyla ilgili güncel bilgiler...

  •  EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL'YE YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 11 BİN 848 TL OLDU!

    Memur maaşlarına son olarak 2023 yılı Ocak ayında zam yapıldı. Yüzde 30'luk memur maaş zammının ardından en düşük emekli maaşı 11 bin 848 TL oldu.

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ? BAKAN BİLGİN AÇIKLADI!

    Kamu çalışanlarının alacağı ücretin oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamu sektörü emekçileri özel sektöre de öncülük ediyorlar. Kamu çalışanları yani memurlar bundan olumsuz etkilenmiyor." ifadelerini kullandı.

  • "REFAH PAYIYLA BİRLİKTE ELE ALACAĞIZ" 

    Bakan Bilgin sözlerine şöyle devam etti, "Biz refah payıyla birlikte yüzde 30 kamu çalışanlarına zam yaptık. Şimdi Temmuz'da onların zamları var. Bunu yeniden refah payıyla birlikte ele alacağız. Memurların çalışmaları başka, sosyal şartları başka. Memurların günlük ücretlerine yansıyan çeşitli kalemler var."

  • TEMMUZ AYINDA ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR

    TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Son olarak ise 2023 yılının başında emekli ve memur maaşlarına %30 oranında zam yapıldı.

  • 2023 MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı yılın ilk 6 ayının enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

    Mart ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur zammı oranının netleşmesi bekleniyor.

    MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.51, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 yükseldi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 51.35, aylık enflasyonun ise yüzde 2.86 oranında gelmesi yönündeydi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 55.18, aylık enflasyon ise yüzde 3.15 olarak açıklanmıştı.

  • 3 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.  Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 (memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.) enflasyon farkı alma hakkı kazandılar.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

    OCAK'TA MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin maaşına refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bu oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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