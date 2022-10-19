HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ'DEN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

"2022 yılından bu güne kadar, asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi, memurlar da dahil buna. Asgari ücretlilere yıl başında bir belirleme yapılıyor. Bu yıl enflasyon tahminlerinde bir sapma olunca, asgari ücrette bir artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Yüzde 95 civarında bir iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu çok net. Asgari ücretliler, dar gelililer, enflasyonun altında kalmayacak. Önümüzdeki dönemde de yine çalışmalar böyle yapılacaktır. Artış enflasyonun üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız her zaman çok net olarak ifade etmiştir, artış asla enflasyonun altında olmayacak."

3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanan %41,69'luk zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre, Ağustos ayının Temmuz ayına göre ve Eylül ayının Ağustos ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki yüzde 6.91 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu.