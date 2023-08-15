MEMUR - SEN 2024 yılında maaş zammının 3’er aylık dönemler halinde yapılmasını, ocakta yüzde 35, nisanda yüzde 10, temmuzda yüzde 15, ekim ayında da yüzde 10 olmak üzere kümülatif olarak yüzde 87.85 oranında zam talep etti. 2025 yılı için ise ocakta yüzde 25, temmuzda yüzde 15 olmak üzere yüzde 43.75 zam istedi.