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Memur maaşlarına seyyanen zam geliyor. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından memur maaşlarına 8 bin 76 lira seyyanen zam yapılmış olacak. Böylelikle en düşükm memur maaşı aile desteğiyle birlikte 22 bin liraya çıkmış olacak. Peki, polis, hemşire ve öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Temmuz zammı sonrası memur maaşları tablosu...

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İLK ZAM ENFLASYON ORANINDA! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu yüzde 3.92, 6 aylık enflasyonu da yüzde 19.77 olarak açıkladı.

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SEYYANEN ZAM GELİYOR! TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur maaş zamlarıyla ilgili kanun teklifi de TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif ile ilgili açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Güler, memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL (Yasa teklifinde yer alan rakama göre 8 bin 138 lira) seyyanen zam yapılacağını açıkladı.

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Teklifte, seyyanen zam düzenlemesi gösterge ile belirlendi. Yeni memur maaş katsayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre tüm memurlara temmuz ayından itibaren aylık 8.138 TL "ilave ödeme" yapılacak. Bu ödemeden 62 TL tutarındaki damga vergisi düşürüldüğünde Temmuz ayından itibaren memur maaşlarına 8 bin 76 lira zam gelmiş olacak.