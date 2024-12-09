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        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025 | En düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira olacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammında 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor! 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. 5 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre memur zammı hesabı yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile en düşük memur maaşı 39 bin 177 TL'ye yükseltilmişti. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek?" İşte Ocak 2025 memur zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:19
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        • 1

          Memur zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemindeki yerini aldı. TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ile, emekli ve memur maaşlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez belirlenen memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile ne kadar zam geleceği merak konusu oldu. Memur maaşı aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura yüzde kaç zam gelecek? İşte detaylar...

        • 2

          5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI NE OLDU?

          SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.

        • 3

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

        • 4

          YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?

          Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

          Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak.

        • 5

          EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

          Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.

          Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.

        • 6

          TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE KAÇ?

          Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

          Kasım ayı enflasyon verilerine göre; memur ve emekli memur aylıkları için ise yüzde 10,41 enflasyon farkı kesinleşti.

        • 7

          MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ BİR KEZ DAHA REVİZE ETTİ

          Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.

          Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

        • 8

          Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.

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