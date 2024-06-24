2024 Temmuz memur zammı hesaplama: En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren emekli ve memur maaşlarında zam oranı belli oluyor. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verileri ile 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının ardından temmuz ayı en düşük memur maaşı netlik kazanmış olacak. Hatırlanacağı gibi ocak ayında yüzde 49,25 zamla en düşük memur maaşı 32.861 TL'ye yükseltilmişti. İşte en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
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Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Memur ve memur emeklisi maaşı, toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkının yanında enflasyon farkı eklenerek belirlenecek. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur maaşına enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelecek?" İşte 2024 Temmuz memur maaş zammı hesaplama tablosu...
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
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Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
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Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.
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