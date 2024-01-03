EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu