Memur zammı yüzde kaç olacak? 2024 Ocak ayı memur zammıyla ilgili son tahminler
Memur maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla netleşecek. Ancak enflasyon farkına ilave olarak maaş zammına eklenen toplu sözleşme farkı belli oldu. Peki, 2024 Ocak ayı enflasyon maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...
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Memur maaşı Ozak 2024 zammının ne kadar kaç TL olacağı merak edilip araştırılıyor. Her ne kadar Ocak ayında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur maaş zammı netleşecek olasa da toplu sözleşme farkı belli oldu. Peki, memur maaşları ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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BAKAN AÇIKLADI: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA YENİ SİSTEM!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur maaşlarının hesaplamalarında sistem değişikliği yapılacağının sinyalini verdi. Bakan Şimşek, artık emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarının hedef enflasyon oranlarına göre yapılacağını duyurdu.
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İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Memur ve emekli maaşlarına değinen Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini vurguladı. Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.
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MEMUR ZAMMI TOPLU SÖZLEŞME KARARI RESMİ GAZETE'DE
AA'da yer alan habere göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!
Toplu sözleşmedeki 4,5,6 ve 7'nci maddeler oy çokluğuyla, diğer maddelerin tamamı ise oy birliğiyle kabul edildi.
Kurul kararına göre memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.
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OCAKTA MAAŞLAR NASIL HESAPLANACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşları ocak ayında belirlenirken öncelikle bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı verilecek. Enflasyon farkının üzerine toplu sözleşmede belirlenen zam oranı uygulanacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında 17.55 oranındaki yüzdelik zammın yanı sıra 8.077 TL seyyanen zam verildi. Enflasyon farkında 8.077 TL tutarındaki seyyanen zam dikkate alınmayacak. Yüzde 17.55’lik zammın ise sadece 6 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından oluşuyor. Temmuz – aralık döneminde yüzde 6’yı aşan enflasyon farkı ocak ayında maaşlara yansıtılacak.
Merkez Bankası’nın son Enflasyon Raporu’nda enflasyonun 2023 yılsonunda orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54 ile yüzde 62 aralığında olacağı tahmin edildi.
Para Politikası Kurulu’nun geçen haftaki faiz kararı açıklamasında ise “…enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yılsonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir” denildi.
Buna göre, memurlar için yılsonu enflasyonu yüzde 58 olursa yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak. Yılsonu enflasyonu yüzde 62 olursa enflasyon farkı yüzde 27.59’a çıkacak.
Ocak ayında önce enflasyon farkı verilecek, ardından da Hakem Kurulu’nca belirlenen zam oranı uygulanacak.
OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.
Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.
Memur maaşları ne olacak?
*Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır