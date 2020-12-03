EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'a göre; Emekli aylığı ve memur maaşlarında yapılacak artış oranı, yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulabilmesi için aralık ayında TÜFE’nin yüzde 0.96 oranında azalması gerekiyor.