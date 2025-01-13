Memur maaş farkı ödeme tarihi: Memur maaşı 14 günlük zam farkı ne zaman yatacak?
Ocak ayına girilmesiyle memur ve emekli maaşlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, Ocak-Haziran 2025 dönemi için maaşlara uygulanacak yüzde 11.54 oranındaki zam kesinleşti. Bu artışla en düşük memur maaşı yükselirken, zam farklarının ödeneceği tarih merak konusu oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş düzenlemeleri nedeniyle oluşan 14 günlük farkların, bu ayın ikinci yarısında hesaplara yatırılması bekleniyor. Memur ve emekliler şimdi gözlerini maaş farklarının ödeneceği tarihe çevirdi. İşte memur maaş farkı ödeme tarihi...
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Yeni yılda memur ve emekli maaş zammı, ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından gözler, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihe çevrildi. Özellikle Ocak ayında her yıl ortaya çıkan 14 günlük ödeme farkı, memurlar ve emekliler için önemini koruyor. Yılda iki kez yapılan zam düzenlemesiyle maaş farklarının ocak ayının ortalarında yatırılması bekleniyor. Peki, zamlı maaş farkları ne zaman yatacak? 2025 ocak ayı memur ve emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte güncel bilgiler...
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MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak tarihinde hesaplara yatacak.
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MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.
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EMEKLİLER ARASINDA MAKAS AÇILDI
Son bir yılda emekliler arasında maaş zammında fark açıldı. Geçen yıl ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,57 oranında zam yapılacak iken, emekli memurların yüzde 49,25 oranındaki zam oranından yararlandırıldılar. Tüm emekliler yüzde 49,25 oranında eşitlendi.
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Temmuz ayında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında zam yapılırken, emekli memur aylıklarına yapılan zam yüzde 19,31’de kaldı. Emekli memurların zam oranları işçi ve esnaf emeklisinden 5,42 puan daha düşük kaldı.