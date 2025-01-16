Memur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte 2025 Memur maaş farkı ödeme tarihi
Yeni yıla girilmesiyle birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen %11.54'lük artış, maaşları yeniden şekillendirdi. Yeni düzenlemeyle en düşük memur maaşı yükselirken, 14 günlük fark ödemelerinin bu ay içerisinde hesaplara yatması bekleniyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan düzenlemelerle maaş farklarının ödenmesi, memur ve emekliler için büyük önem taşıyor. Gözler şimdi, zam farklarının yatırılacağı kesin tarihin açıklanmasında. İşte memur maaş farkı ödeme tarihi...
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Yeni yılın başlamasıyla birlikte memur ve emekliler için beklenen maaş artışı belli oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yüzde 11.54 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Ocak-Haziran dönemi için geçerli olacak bu artış, maaşları artırırken zam farklarının ödeme tarihi merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi, ocak ayında ortaya çıkan 14 günlük maaş farklarının ay ortasında hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Memur ve emekliler şimdi, yeni zamlı maaşlarını ve fark ödemelerini bekliyor. İşte güncel bilgiler...
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MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!
Memur ve memur emeklisi Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklandı. TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını saat 10:00'da duyuruldu. Aralık 2024 Tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık yüzde 44,38 aylık yüzde 1,03 arttı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,52 arttı, aylık yüzde 0,40 arttı. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Zamla birlikte en düşük memur maaşı 39.177 TL’den 43.698 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 17.587 TL’den 19.616 TL’ye çıkacak. En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur aylığı arasındaki fark 21 bin 590 TL’den 24.082 TL’ye yükselecek.
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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları 15 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılıyor.
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MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
Zam farkı, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak ödeme tarihiyle birlikte hesaplara yatırılacak.