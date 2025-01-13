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        Haberler Bilgi Ekonomi Memur ikramiye ödeme tarihleri: İkramiye birinci ve ikinci taksiti ne zaman hangi ay yatacak?

        Memur ikramiye ödeme tarihleri: İkramiye birinci ve ikinci taksiti ne zaman hangi ay yatacak?

        Kamuda çalışanlara 2025 yılık ikramiye ödeme tutarları belli oldu. Ödemeler, iki taksit halinde farklı aylarda yapılacak. İşte, memur ikramiye ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 10:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:32
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        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışanlara 2025 yılında verilecek olan ilave tediye, iki taksit halinde hesaplara yatırılacak. İşte, ikramiye ödeme tarihleri...

        • 2

          KAMUDA İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

          Kamuda çalışanlara 2025 yılı ikramiye ödemeleri 24 Ocak ve 24 Mart'ta 2 taksit halinde yapılacak.

        • 3

          Ayrıca, yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçilere ikramiye ödemesinin tamamı 23 Aralık tarihinde yapılacak.

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