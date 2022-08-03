Memur enflasyon farkı, Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2022 yılı ilk 6 aylık verilere göre yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı memur zammı yüzde 41,69 olarak belirlenmişti. Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 2023 yılı memur maaş zammı için ilk veri netlik kazanmış oldu. Gelişmelerin ardından milyonlarca memur ve memur emeklisi "Memur enflasyon farkı ne kadar, Ocak memur zammı ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Memur enflasyon farkı ve memur zammı hakkında merak edilenler...