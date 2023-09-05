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        Haberler Gündem MEMUR ENFLASYON FARKI | Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları kaç lira olacak?

        Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları kaç TL olacak?

        Memur enflasyon farkı son dakika gelişmeleri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü açıklanıyor. Memur toplu sözleşme zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından belli olmuştu. Memur enflasyon farkı toplu sözleşme zammının üzerine eklenecek. İşte 2024 memur enflasyon farkına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 00:13 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:13
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        • 1

          Memur enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından; memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklanırken gözler memur enflasyon farkına çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre memur emeklileri için %25 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur emeklilerinin 2024 Ocak ayında yüzde 40 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak memur enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          İKİ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 19,44 OLDU!

          Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.

          Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

          MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

          2024 yılı Ocak ayı toplu sözleşme zammı yüzde 15 oranında gerçekleşecek. Memur toplu sözleşme zammına, 3 Ocak 2024’te açıklanacak olan Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

          Memur enflasyon farkının yüzde 40 oranında olması bekleniyor.

        • 3

          TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!

          Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.

        • 4

          OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

          Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.

          Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.

          Memur maaşları ne olacak?

          Birim: TL 2023 Temmuz maaşı Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Hizmetli 15/1 20.377 29.899
          Memur 12/1 21.278 31.221
          Memur 9/1 21.310 31.269
          Teknisyen 9/1 21.916 32.157
          Öğretmen 8/1 23.378 34.303
          İmam - Hatip 8/1 23.103 33.899
          Şef 4/1 22.758 33.393
          Polis 8/1 28.620 41.994
          Hemşire 8/1 25.088 36.811
          Müdür 4/1 27.326 40.096
          Mühendis 8/1 28.578 41.932
          İlçe Müdürü 4/1 30.977 45.452
          Daire Başkanı 47.469 69.651
          Genel Müdür 61.619 90.413
          (*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.306

          Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır

        • 5

          EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?

          Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.

          Emekli memur aylıkları ne olacak?

          (TL) 2023 Temmuz Yüzde 62 enflasyon varsayımına göre ocak ayı maaşı
          Müsteşar (1/1) 35.911 52.693
          Genel müdür (1/1) 31.784 46.636
          Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.301
          Öğretmen (1/4) 14.791 21.703
          Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 30.727
          Başkomiser (1/4) 14.791 21.703
          Polis memuru (1/4) 14.791 21.703
          Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 21.703
          Mühendis (1/4) 14.809 21.730
          Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.601
          Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.075
          Profesör (1/4) 25.678 37.677
          İmam-hatip 14.791 21.703
          Avukat (1/4) 14.791 21.703
          En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.491

          *Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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