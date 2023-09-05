İKİ AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 19,44 OLDU!

Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı yüzde 19,44 oldu.

Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

2024 yılı Ocak ayı toplu sözleşme zammı yüzde 15 oranında gerçekleşecek. Memur toplu sözleşme zammına, 3 Ocak 2024’te açıklanacak olan Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.

Memur enflasyon farkının yüzde 40 oranında olması bekleniyor.