Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları kaç TL olacak?
Memur enflasyon farkı son dakika gelişmeleri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü açıklanıyor. Memur toplu sözleşme zammı, 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından belli olmuştu. Memur enflasyon farkı toplu sözleşme zammının üzerine eklenecek. İşte 2024 memur enflasyon farkına ilişkin detaylar...
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Memur enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından; memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklanırken gözler memur enflasyon farkına çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre memur emeklileri için %25 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur emeklilerinin 2024 Ocak ayında yüzde 40 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak memur enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...
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MEMUR ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
2024 yılı Ocak ayı toplu sözleşme zammı yüzde 15 oranında gerçekleşecek. Memur toplu sözleşme zammına, 3 Ocak 2024’te açıklanacak olan Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon farkı da eklenecek.
Memur enflasyon farkının yüzde 40 oranında olması bekleniyor.
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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU!
Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci tamamlandı. Kamu işvereni ile sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadığı için devreye giren Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığındaki Hakem Kurulu, 2012 yılından bu yana üçüncü kez toplu sözleşme zammını belirledi. Kurul, hükümetin son teklifi doğrultusunda karar verdi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılında yüzde 15+10, 2025 yılında da yüzde 6+5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.
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OCAKTA MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Yılsonu enflasyonunun yüzde 62 çıkması halinde ocak ayında memur maaşlarına yüzde 46.73 oranında zam yapılacak.
Bu durumda aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 liradan 32.306 liraya, bekâr en düşük memur maaşı ise 20.377 liradan 29.899 liraya çıkacak.
Memur maaşları ne olacak?
Yıldızlı satır dışında bekâr memur maaşları esas alınmıştır
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EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI NE OLACAK?
Emekli memurların maaşları ocak ayında, çalışmakta olan memurlar ile aynı oranda artacak. Halen 9.876 TL olan en düşük emekli memur aylığı 14.491 TL olacak.
Emekli memur aylıkları ne olacak?
*Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir