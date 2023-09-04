Memur enflasyon farkı için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Ağustos ayı enflasyon rakamları 4 Eylül Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin ardından; memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme zammı 2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 yılı için ise yüzde 6+5 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak açıklanırken gözler memur enflasyon farkına çevrildi. Merkez Bankası enflasyon tahminine göre memur emeklileri için %25 oranında enflasyon farkı oluşması bekleniyor. Yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ile memur emeklilerinin 2024 Ocak ayında yüzde 40 oranında zam gelmesi bekleniyor. İşte 2024 Ocak memur enflasyon farkına ilişkin merak edilenler...