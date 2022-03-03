Emekli Sandığı emekli maaşları 2022 Ocak ayında zamlandı. Enflasyon ve toplu sözleşme oranı dışında Hükümet tarafından verilen ek zam sonrası memur emeklileri merak içerisinde "Memur emeklisi zammı ne kadar?" ve "Memur emeklisi Temmuz zammı ne zaman ?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte memur emeklisi maaşları tablosu...