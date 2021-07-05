2003 yılından bu yana mayıs aylarında enflasyon ortalama yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Bu yıl mayıs ayındaki enflasyon 18 yıllık ortalamanın 0.07 puan üzerinde çıktı. 18 yıllık ortalamaya yakın olduğunu söylemek mümkün.

Son 18 yılın haziran aylarında ise 8 yılda düşüş, 10 yılda ise artış oldu. 18 yıllık ortalama artış yüzde 0.98 olarak gerçekleşti. Her ne kadar 18 yılın haziran ayı ortalama enflasyonu sıfıra yakın düzeyde olsa da 2018 yılında yüzde 2.61, 2020 yılında da yüzde 1.13 düzeyinde oldu.