2020 Memur emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve memur emeklisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklinin zam oranı da netleşti. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?

MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR 2020

Enflasyon geçen yılı yüzde 11,84 düzeyinden tamamladı. Haziran-aralık dönemindeki enflasyon ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında yüzde 5 zam alan memur ve memur emeklileri 1,5 puan enflasyon farkı almaya hak kazandı.

Toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam da alacak olan memur ve memur emeklilerinin ocak maaşındaki zam oranı yüzde 5,5 olarak belirlendi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 6,5 oranında zam alacak.

MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK 2020

Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

En düşük memur emeklisi 3 bin 510 lira alacak.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.

EMEKLİ MAAŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR

BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA



Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.

2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.

3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.

4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.