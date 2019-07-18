Memur emekli maaş farkları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca emekli vatandaş maaş farklarının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, konuyla ilgili açıklama geldi mi? İşte detaylar...

MEMUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme gününde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz'da alacak. Yaşlılık ve engelli maaşı ise ayın 5'i ila 9'u arası hesaplara yatırıldı..

Memur ve emeklileri iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeye göre Ocak ve Temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Toplu sözleşmeye göre 2019'un ocak-haziran döneminde, yani altı aylık dönemde, enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aradaki fark da maaşlara zam olarak yansıtılacak.

TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2019'un ocak-temmuz dönemi enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Böylece yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da oluşmuş oldu. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 zammın üzerine yüzde 1.01'lik enflasyon farkı da eklendiğinde; temmuz ayında görevdeki memurlar ve emeklileri maaşlarını yüzde 6.01 zamlı alacak.