Hükümet ilk toplu sözleşme teklifini yaptı! Memurlar yüzde kaç toplu sözleşme zammı alacak?
Hükümet, dün ilk memur toplu sözleşme zam teklifini yaptı. Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci altı ay için yine yüzde 4 teklif edildi. (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi. Peki, memur toplu sözleşme zammı görüşmelerinde son durum nedir? İşte, güncel detaylar...
Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. 12 Ağustos'ta hükümet tarafından ilk kez teklif verildi. Ancak hükümetin teklifi Memur-Sen ve Kamu-Sen tarafından reddedildi. Teklifin gerçeklerle uyuşmadığını söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor." dedi. Peki, memur toplu sözleşme zammında son durum nedir? İşte, detaylar...
HÜKÜMETİN MEMUR TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ NE OLDU?
Hükümetin memurlara yönelik zam teklifi belli oldu.
Buna göre, 2026 ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6. 2027 ilk 6 ay yüzde 4 ve ikinci 6 ay için yüzde 4 zam teklif edildi.
MEMUR-SEN TOPLU SÖZLEŞME ZAM TEKLİFİ NEYDİ?
Memur-Sen, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 25, ikinci altı ayı için yüzde 20 zam talep etti. Sendikanın talebinde bu oranlar gelecek sene için yüzde 20 ve yüzde 15 olarak devam etti. Memur-Sen'in talebi 2026 için toplam yüzde 88, 2027 için yüzde 46 zam oldu.
MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığı'nda yapılan toplantıda kamu işveren heyetinin ilk teklifi açıklandı. Buna göre 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ay için yüzde 6; 2027 ilk altı ayı yüzde 4 ve ikinci altı ay için yine yüzde 4 oranında zam teklifi yapıldı.
Toplantının arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini açıkladı. Yalçın, Kamu İşveren Heyeti'nin açıkladığı teklifte refah payının, taban aylığının ve enflasyon gerçekliğinin olmadığını dile getirdi.
Yalçın, İşverenin umut değil, hayal kırıklığı ürettiğini ifade ederek, "Ortaya koyduğumuz irade işvereninin teklifine yansımamıştır. Bu oranlar, geçmiş kayıplarımızı telafi etmez, gelecekteki kaygılarımızı da önlemez. Bu yüzden teklifi reddediyoruz" şeklinde konuştu.
"TEKLİF GERÇEKLERLE UYUŞMUYOR"
Teklifin, pazardaki marketteki fiyatlarla, kiralardaki artışlarla, memurun gerçekleriyle uyuşmadığına işaret eden Yalçın, "Bu teklif 19 gün değil, 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor. Biz ortada pazarlık yapacak bir teklif görmüyoruz. Bu teklif, kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini gidermez. Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Bu rakamlar büyük ve güçlü Türkiye'ye yakışmayan farazi oluşturulmuş rakamlardır. Biz sorunlar masada çözülsün istedik. Ne yazık ki kamu işvereni bize sahayı işaret ediyor. İşverenden ciddi tekliflerin gelmesini ve sürenin düzgün kullanılmasını istiyoruz. Onun için memurun emeklilerinin sorunlarını çözen bir teklif bekliyoruz. Yarın Çalışma Bakanlığı'nın önünde olacağız. 81 ilde teşkilatlarımızla sahada olacağız" ifadelerine yer verdi.
KAMU-SEN DE TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ise "Şu an itibariyle gerçekleşen ekonomik göstergelere baktığınız zaman gerçekleşen enflasyon yüzde 33. Bu rakamlarla toplu sözleşme biterse Ocak ayı itibariyle kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz yine bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bu rakamları tekrar değerlendirerek, revize ederek, müzakere edilebilecek, üzerinde tartışılabilecek bir rakamla tekrar gelinmesini Türkiye Kamu-Sen olarak talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.
2025 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun, 2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının aynı dönemi kapsayan, hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 7.Dönem Toplu Sözleşmeye dair tebliğe göre; 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapıldı.