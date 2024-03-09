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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Memocan" ve 26 adamı gözaltına alındı!

        "Memocan" ve 26 adamı gözaltına alındı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 08:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 08:49
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        "Memocan" ve 26 adamı gözaltına alındı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

        AA'da yer alan habere göre şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

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        Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

        Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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        #istanbul
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