Memleket Partisinin 1. Olağan Kurultayı 18 Eylül'de yapılacak

Usluer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partilerin tüzüklerini çok önemsediklerini söyledi.
Tüzükteki 28. maddenin genel başkan adayının nasıl belirlendiğine ilişkin olduğunu dile getiren Usluer, demokrasiye itirazı olanların "Buradan demokrasi çıkmaz, neden Sayın Muharrem İnce bu süreçteki tek aday adayı ve sandığa giren tek isim?" ifadesini kullandığını belirtti.
Usluer, "Kurulmuş 100 yıllık partiler, 80 yıllık partiler, 30 yıllık partiler böyle bir şeye tevessül edememişken, 3 ay önce yeni kurulmuş bir siyasi partide elbette birinci olağan kurultay tek adaylı ve o siyasi parti liderinin kurultayda seçilmesi temelli olacaktır. Bundan daha doğal bir şey yoktur." diye konuştu.
- "Tek aday Muharrem İnce"
Genel başkan adaylık başvurularının alınmasının 1-3 Eylül, başvuru yapan aday adaylarının il başkanlıklarına bildirim tarihinin ise 7 Eylül olarak belirlendiğini ifade eden Usluer, tek adayın Muharrem İnce olduğunu kaydetti.
Genel başkan adaylığı eğilim yoklamasının, örgütlendikleri illerde üyelerin sandığa gelip oy kullanmasıyla 11 Eylül'de gerçekleştiğini anlatan Usluer, genel başkan adaylığı eğilim yoklaması sonucunun, genel merkezden il başkanlıklarına bildiriminin bugün yapılacağını vurguladı. Gaye Usluer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Genel Başkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce, 250 delegemizin imzasıyla aday adayı oldu. 12 bin 783 oyla Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce genel başkan adayı olarak belirlendi. 18 Eylül'de Ankara Kapalı Spor Salonu'nda 1. Olağan Kurultay'ımızı yapacağız."
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