Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda konuştu

AA

İnce, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın ve muhalefetin ekonomi ve dış politika konularındaki bazı açıklamalarını eleştirdi.

Gençlerin işsiz, emekli ve çiftçinin perişan olduğunu ileri süren İnce, "Bir din adamı, sözde din adamı, yakasında bir tek iktidarın rozeti eksik, her gün meydanlarda fetva veriyor. Karidesi, kalamarı, günaydını konuşuyor ama yurtlarda tecavüze uğrayan çocukları, haramı konuşmuyor." dedi. Muhalefetin de seyrettiğini, kompleks içerisinde olduğunu iddia eden İnce, şöyle konuştu:

"Niye seyrediyor? Ona laf ederse dindarları kızdırırmış. Dindarla bir derdimiz yok, dinden geçinenlerle derdimiz var. Hiçbir kompleksimiz yok. Sen 'Günaydın' denilmesine laf ediyorsun. Sen Tayyip Erdoğan'ın şeyhülislamı mısın, Diyanet İşleri Başkanı mısın? 'Günaydın' mı diyeceğiz, 'Selamün aleyküm' mü diyeceğiz, sana soracak halimiz yok. İşine, önüne bak. Git yurtlarda çocuklara yapılan tacizleri, tecavüzleri, haramı, helali anlat yüreğin varsa. Böyle bir ortamda muhalefetin insanlara vaadi de şu, 'Biz gücümüze güvenmiyoruz, tek başımıza bir şey yapamayız, yenemeyiz bu Erdoğan'ı. Hep beraber bir araya geleceğiz, adayımız kim olacak ona karar veremiyoruz. Bir de size geçici bir dönem öneriyoruz. 2 yıl sonra sizi tekrar seçime götüreceğiz.' Allah aşkına böyle vaat olur mu? Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır."

İnce, seçimlerde yüzde 50 artı 1 almaya ve Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını söyledi.

- "Aday adayıyım"

Parti tüzüğüne değinen İnce, tüzük yazılırken arkadaşlarına, "Eski partimde hangi zorlukları yaşadıysam, beni ekarte etmek için hangi ayak, tüzük oyunlarını yaptılarsa yarın bana rakip olacak kişiye yapmayacağız." dediğini ifade etti.

İnce, delegeye baskı kurulması olayını bitirdiklerini belirterek genel başkanın iki genel seçimde partiyi birinci yapamaması halinde 45 gün içinde evine geri döneceğini söyledi.

Muharrem İnce, "10 seçim beklemek yok. Başka aday aramak da yok. Genel Başkan cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. İstiyor muyum? Evet istiyorum. Açıklıyorum aday adayıyım ama sandığı koyacağız önünüze. Yarın netameli bir konu oldu, buna genel başkan, MYK, Parti Meclisi karar vermeyecek. Bütün üyelerle referandum yapacağız." diye konuştu.

- "İkiniz de yanlışsınız"

İnce, Türkiye'deki kutuplaşma siyasetine son vereceklerini, yalan, talan, dolan ve IBAN siyasetini değiştireceklerini söyledi. İktidar ve muhalefetin birbirine benzediğini savunan İnce, "Yerel seçimler öncesi bir belediye başkanına iktidar, Pontus göndermesi yapıyor. Yapılan yanlıştır. Pontus göndermesi yanlıştır, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmek de yanlıştır. İkiniz de yanlışsınız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye Cumhuriyeti yol geçen hanı değildir"

Sığınmacılar konusuna da değinen İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bu Suriyeli sorunu varsa bunun tek müsebbibi Erdoğan'dır. Ülkenin sokakları mülteci dolu. Sen Sisi ile Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaştın, Esad ile niye anlaşmıyorsun? Eski dostun, kankan. Türkiye Cumhuriyeti yol geçen hanı değildir. Sınırlarımızdan geçişine izin verenleri yargının önüne koyarız. İktidarımızda Ramazan, Kurban bayramlarında Halep ve Şam'a gidebilirsin ama geri gelemezsin. Bayramda gidiyorsan demek ki güvenlik sorunu yok. Memleket Partisi'nin iktidarında Esad ile oturacağız, anlaşıp büyükelçi atayacağız. Şam'a büyükelçi atayacağız ve Türkiye'dekileri geri göndereceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız."

İnce, iktidarlarında bağımsız, tarafsız, adil bir yargı düzeni oluşturacaklarını, Adalet Bakan ve Bakan Yardımcısını HSK'den çıkaracaklarını, herkesin güvenebildiği bir sandık güvenliği sistemi kuracaklarını ve seçim boyasını geri getireceklerini söyledi.

Öğretmen açığını bir yıl içinde kapatacaklarını da öne süren İnce, çocuk bezinde KDV'yi kaldıracaklarını da kaydetti.

Üç aylık bir parti olduklarını ve şu anda 54 ilde yönetimleri bulunduğunu belirten İnce, 1. Olağan Kurultayı acil yapmalarına ilişkin, "Seçime girmek araba kullanmakla olur. Ehliyetin yoksa araba kullanamazsın. Biz bugün ehliyet alıyoruz, onun için acele yaptık." açıklamasında bulundu.

- "Ne cumhur ne millet, tek yol memleket"

"Ne cumhur ne millet, tek yol memleket", "Halkın umudu Muharrem İnce" ve "Memleket ayağa kalkıyor" yazılı dövizlerin yer aldığı kurultay salonunda üyeler, zaman zaman "Türkiye'nin umudu Muharrem İnce" sloganı attı.

Muharrem İnce'nin tek aday olduğu kurultayda, 879 delege Genel Başkan'ın yanı sıra Parti Meclisi ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini belirleyecek.