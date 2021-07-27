Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı - Magazin haberleri

Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı

2009 yılında nikah masasına oturan Memet Ali Alabora-Pınar Öğün çifti, Instagram'dan yayınladıkları ortak açıklama ile boşandıklarını duyurdu. Arkadaş kalma kararı alarak, yollarını ayıran ikili, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu

27.07.2021 - 22:19 | Güncelleme: ABONE OL
Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı - Magazin haberleri
"Artık evli değiliz"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

1999-2002 yılları arasında yayınlanan 'Yılan Hikayesi' adlı dizide Meltem Cumbul'la başrolü paylaşarak ünlenen oyuncu Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün, 2009'da Ankara Tren Garı'nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Bir süredir Galler'de yaşayan çiftten kötü haber geldi.

BOŞANDILAR

43 yaşındaki Alabora ile Öğün, yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan çift, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.)" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, ardından Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim." sözleriyle seslendi.

Memet Ali Alabora ile Pınar &Ouml;ğ&uuml;n
Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün

Oyuncu Pınar Öğün, "Eğreti Gelin, "Türkan" ve "Kapalı Devre" gibi yapımlarda rol almıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Doğada az bulunuyor! Değerine paha biçilemiyor
Doğada az bulunuyor! Değerine paha biçilemiyor
İnanılmaz etki! Dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygularsanız...
İnanılmaz etki! Dişlerinizi fırçaladıktan sonra uygularsanız...
Gizemini hala koruyor! Tüyler ürperten ilginç mumyalar
Gizemini hala koruyor! Tüyler ürperten ilginç mumyalar
İsyan etti! 'Ailecek gittiğimiz plajda...'
İsyan etti! 'Ailecek gittiğimiz plajda...'
Türkiye'nin dünya mirasları!
Türkiye'nin dünya mirasları!
İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Beyazıt Öztürk: Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin
Beyazıt Öztürk: Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin
Kadayıf dolması nasıl yapılır?
Kadayıf dolması nasıl yapılır?