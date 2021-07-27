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1999-2002 yılları arasında yayınlanan 'Yılan Hikayesi' adlı dizide Meltem Cumbul'la başrolü paylaşarak ünlenen oyuncu Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün, 2009'da Ankara Tren Garı'nda aile bireylerinin katıldığı nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Bir süredir Galler'de yaşayan çiftten kötü haber geldi.

BOŞANDILAR

43 yaşındaki Alabora ile Öğün, yaptıkları ortak açıklama ile evliliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Instagram hesaplarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan çift, "Artık evli değiliz. Birbirimizi çok sevmeye devam ediyoruz. (Bu metni beraber yazdık. Bütün gün beraber iş yaptık.)" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLU OL"

Pınar Öğün, ardından Alabora'ya, "Çok mutlu ol. Aşk dolu olsun yaşamın ve güzellikler hayatını süslesin canım benim." sözleriyle seslendi.

Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün

Oyuncu Pınar Öğün, "Eğreti Gelin, "Türkan" ve "Kapalı Devre" gibi yapımlarda rol almıştı.