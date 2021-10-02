Memede ele gelen her kitle kanser mi?

Bildiğiniz gibi her yıl ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılır. Ben de bu ekim ayı boyunca meme hastalıkları hakkında bilgilendirmede bulunmak istedim.

Kadın bedeni hormonal, çevresel ve genetik faktörlerin etkisi altındadır. Buna bağlı olarak da meme dokusunda birçok değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlardan en korkulanı her dört kadın kanserinden biri olan ve her sekiz kadının birinde görülen meme kanseridir. Ancak meme hastalıklarının ve memede ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huylu kitlelerdir.

MEMEDE GÖRÜLEN HER KİTLE KANSER Mİ?

Tabi ki değildir. Memede ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu iyi huylu meme hastalıklarıdır. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır, meme kanserine yakalanan hastaların neredeyse yüzde 70'ine yakın kısmında ilk belirti ele gelen kitlelerdir. Bu nedenle memede ele gelen her kitleyi önemsemeliyiz. 20'li yaşlarda ele gelen kitlelerin büyük çoğunluğu bizim fibroadenom dediğimiz ağrısız, hareketli, bazıları zamanla büyüse de bazıları zaman içinde kaybolan kitlelerdir.

30'lu ve 40'lı yaşlarda ise bu kitlelerin çoğunluğu bizim fibrokist olarak adlandırdığımız kistik lezyonlardır. Bunların ise büyük kısmı ağrılı olup, dönemsel olarak büyüme gösterebilirler.

MEME KİSTİ KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Meme kistleri 30-50 yaş arası kadınlarda oldukça sık görülür. İçi sıvı dolu irili ufaklı iyi huylu oluşumlardır.

Kistlerin çoğunluğu düzgün kenarlı, el atında kaygan, cilde ve etraf dokuya yapışık olmayan, hareketli ancak bulunduğu bölgede ağrı ve hassasiyete neden olan, adet görme ile beraber boyutlarında küçülme gösterebilen kitlelerdir. Çoğunluğu takiple kaybolur. Ancak 3 cm.den büyük ve ağılı olan kistler basit bir enjektör yardımıyla boşaltılır.

Düzenli aralıklarla yapılan kontrollerde büyüyen ve boşaltılmasına rağmen tekrar oluşan kistleri yakın takip etmekte fayda vardır. Şüphelenilen kistten aspire edilen sıvı mutlaka hücresel tetkik için patolojiye gönderilmelidir. Nadir de olsa uzun dönemde duvarları kalınlaşan ve sertleşen komplike dediğimiz kistlerden kanser gelişme olasılığı vardır. Böyle kistler cerrahi olarak çıkarılır.

FİBROKİSTİK MEME HASTALIĞI NEDİR?

Memenin en sık rastlanan iyi huylu hastalığıdır. Kadınların yaklaşık yüzde 70'inde görülür. Her iki memede birlikte görülebilir, memede ağrı ve hassasiyet yapar. Ağrı özellikle adet görmeye yakın artar ve adet görmeyle azalır. Yani ağrı periyodik şekilde devam eder. Aşırı stres, aşırı yağlı beslenme ve fazla kahve tüketimi ağrıyı artırır. Kırk yaş altı hastalarda takip sadece ultrasonografi ile yapılır. Kırk yaş üstü hastalarda ultrasonografiye mamografide eklenir. Hekimin gerek gördüğü bazı durumlarda takibe meme MR' ı da eklenir. Fibrokistlerin kansere dönüşmeleri yok denecek kadar az olsa da memenin takibi oldukça önemlidir. Takipler kistlerin durumuna göre 6 aylık ya da yıllık periyotlarla yapılır.

FİBROADENOM NEDİR?

Daha çok gençlerde 15-25 yaş aralığında görülen 0.5 cm.den 3-4 cm.ye kadar büyüyebilen ağrısız, iyi huylu kitlelerdir. Küçük yumrular şeklinde olup, etraf dokuya yapışık olmayan hareketli oluşumlardır. Çoğu takiple kaybolur ancak büyüyenler ve memede şekil bozukluğuna neden olanlar cerrahi olarak çıkarılır. Takipleri ultrasonografi ile yapılır. Kansere dönüşmezler.

MEMEDE ENFEKSİYON GÖRÜLÜR MÜ?

Mastit dediğimiz meme enfeksiyonlarına, özellikle emziren annelerde sık rastlanılır. Ayrıca meme apsesi, meme cildinde yara, meme dokusunda selülit de oldukça sık görülür. Meme enfeksiyonları en fazla çatlak meme uçlarından kaynaklanır. Yanlış emzirme teknikleri, meme dokusuna yapılan baskı, süt kanallarının tıkanması memede enfeksiyonun en önemli nedenleridir. Meme enfeksiyonlarının tanı konduğu anda tedavisi oldukça önemidir. Zira memedeki enfeksiyon apseye dönüştüğünde meme apsesi oluşur ve tedavisi cerrahidir. Meme enfeksiyonları sadece enfeksiyon olan memede ağrı, hassasiyet yapmaz beraberinde ateş, üşüme, titreme ve tüm vücut kırgınlığına da neden olur. Enfeksiyonun tedavi edilmeyip kronikleşmesi meme dokusunda harabiyete yol açar. Bu tedavi süreci oldukça uzun ve sonucunda memede cerrahi işleme sebebiyet verir.

Evet sevgili okurlar, unutmayın ki, biten iyi şeyler, başka iyi şeylerin başlaması içindir.

Sağlıkla kalın.