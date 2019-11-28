28 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Ayşegül Kuşkucu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kanserlerin genetik hastalık olduğunu çünkü hücrenin içerisinde normal işlevini sürdüren genin bir şekilde bozulması sonucunda hücrenin normalden saparak, kanser hücresine dönüştüğünü vurguladı.
Bireyin sağlıklı doğduğunu ancak sonrasında belli doku veya organlardaki genlerin bozulmasıyla kanserin oluştuğunu aktaran Kuşkucu, ancak kalıtsal kanserlerde, bireyin belli bir grup geninin mutasyon olarak adlandırılan gen bozukluğuna uğramış şekilde doğduğunu ve bu durumun o kişide kanser riskini artırdığını kaydetti.
AA'nın haberine göre; Bu gen değişimiyle sonraki kuşaklara da kanser riskinin geçebileceğini belirten Kuşkucu, meme kanseri gibi toplumda sıklıkla görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 10'unun aileden geçiş gösterdiğini, bunlara da kalıtsal meme ve yumurtalık kanserleri denildiğini ifade etti.
Bazen BRCA1 ve 2 gibi tümör baskılayıcı genlerdeki mutasyonların, özgün kanserler oluşturduğuna ve bunların meme ile yumurtalık kanseri şeklinde görüldüğüne de değinen Kuşkucu, "Bu genlerdeki mutasyon ailede kuşaktan kuşağa aktarılabiliyor. Mutasyonu saptanan kişinin vücudunun her hücresi bunu taşıyor. Erkeklerde prostat olmak üzere vücudun 3 dokusunda kanser şeklinde görülebiliyor" bilgisini verdi.
"İKİ TARAFIN DA ÖYKÜSÜNÜ İYİ ALMAK GEREKİR"
Ayşegül Kuşkucu, her BRCA mutasyonunun kansere yol açmayacağına işaret ederek, şunları kaydetti: "8 kadından biri meme kanseri adayı. Bu oldukça yüksek bir oran. Biz bunun görülmesini genellikle 40 yaş üstünde bekliyoruz ama 30'lu yaşlarda ailede bir meme kanseri oluşmuşsa, 'Ortamda bunu kolaylaştıran bir faktör mü var, taşınan mutasyon mu var?' diye düşünmek lazım. Ailede erken yaşta ve birden fazla bireyde meme kanseri görüldüğünde iş biraz daha kalıtsalmış gibi duruyor. Kişi bu mutasyonu taşıyorsa mutlaka kanser gelişecek diye bir durum yoktur. Ancak topluma oranla daha yüksek bir risk var demektir ve erken dönemde takibe alınması gerekir."
Kalıtsal kanser olduğu düşünülen ailelerde mümkünse önce kanser tanısı almış bireyin incelenmesi ve mutasyon saptanırsa risk altındaki sağlıklı bireylerin de taranması gerektiğini aktaran Kuşkucu, mutasyon saptanan her aileye kendine özgü bir risk analizi yapıldığını belirtti.
Kuşkucu, ailesel geçiş gösteren meme ve yumurtalık kanserleri için baba, dede, amca, erkek kardeş gibi yakın erkek akrabalardaki prostat kanseri öyküsünün de önem taşıdığına dikkati çekerek, "Genlerdeki mutasyonlar babadan ve babanın tarafından da geçebilir. Dolayısıyla kalıtsal kanserleri düşündüğümüzde iki tarafın da öyküsünü iyi almak gerekir. Örneğin, babada prostat kanseri ve babaannede beklenenden erken yaşta tanı konmuş bir yumurtalık kanseri öyküsü varsa kalıtsal kanseri düşünmek gerekir. Bu tür kanserler her zaman anne tarafından gelecek diye bir kural yoktur" değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!