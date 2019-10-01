Özellikle 50 yaş üstü kadınlar bu vitamin ve besinlere karşı dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu kanser türünde genetik yatkınlık da çok önemli bir faktördür. Özellikle annesi ve kız kardeşi meme kanserine yakalanmış olan kadınlar risk grubunda olduklarını bilmeli, düzenli şekilde doktor kontrolünde olmalı ve bu kontrolleri ihmal etmemeli, meme kanseri belirtilerini de bilmelidir.