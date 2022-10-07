1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada meme kanserinin, gelişmiş ülkelerde akciğer kanserinden sonra kadınlarda en sık rastlanan kanser türü olduğunu söyleyen Klinik Diyetisyen Özbay, "Yapılan araştırmalar meme kanserinin dünyada ortalama her 8 kadından 1’inde görüldüğüne işaret ediyor. Meme kanserinin esas sorumlusu olarak “östrojen” hormonu gösterilse de hayat tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da bu konuda önemli bir yere sahip olduğu biliniyor" dedi.