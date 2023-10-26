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        Haberler Sağlık Meme kanserinde sadece 20 dakikayla erken teşhis ve tedavi mümkün

        Meme kanserinde sadece 20 dakikayla erken teşhis ve tedavi mümkün

        Sağlık Bakanlığı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde 20 dakika ayrılarak yaptırılan ücretsiz taramalar, her 4 kadından 1'inde görülen meme kanserinin çok erken dönemde yakalanıp tedavi edilmesine olanak sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:34
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        Meme kanserinde sadece 20 dakikayla erken teşhis ve tedavi mümkün
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        Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), sadece 20 dakika ayrılarak yaptırılan ücretsiz taramalar, her 4 kadından 1'inde görülen meme kanserinin çok erken dönemde yakalanıp tedavi edilmesine imkan sağlıyor.

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        Çayyolu'ndaki KETEM sorumlusu Dr. Serpil Özbek, kanserin, hücrelerin anormal çoğalmasıyla seyreden, dünyada ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer alan bir hastalık olduğuna dikkati çekti.

        Kanserin hastalarla birlikte hasta yakınlarını da derinden etkilediğine işaret eden Özbek, KETEM'de yürütülen taramalarla kanseri en erken dönemde yakalayıp kişileri bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

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        Meme kanserinin de meme dokusundaki hücrelerin anormal çoğalmasıyla seyrettiğini belirten Özbek, "Meme kanseri, son yıllarda maalesef tüm dünyada kanserden ölüm nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Hastalar her zaman göğsünde kitleyle başvurmuyor. Bazen herhangi bir kitle olmadan da hastalık çok sinsi ilerleyebiliyor. Günümüzde her 4 kadından 1'i meme kanseriyle savaşmak zorunda kalıyor" dedi.

        40-69 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARA UYARI!

        Dr. Serpil Özbek, meme kanserinin güncel tanı imkanları sayesinde çok erken evrede teşhis ve tedavi edilebildiğini kaydetti.

        Mamografi ve diğer tetkiklerle daha hiçbir bulgu olmadan hastaların tarandığını ve bu sayede çok erken aşamada hastalığın teşhis edilebildiğini anlatan Özbek, şöyle devam etti: "Bunun için KETEM'lerde 40-69 yaş aralığında, herhangi bir bulgusu olan veya olmayan her kadının 2 yılda bir mamografi çekimleri yapılıyor. 2 yılda bir yapılan taramalar, kişinin eline bir kitle gelmeden, kanser hücreleri daha çok küçükken tanı almasına, kanser ilerlemeden tedavilerinin başlamasına olanak sağlıyor. "

        KETEM'LERDE YAPILAN TARAMALAR ÜCRETSİZ

        Aile öyküsü olan kişilerin ise risk artışı nedeniyle bir buçuk yılda bir tarandığını aktaran Özbek, "KETEM'ler Türkiye genelinde çok yaygın ve bu merkezlerde yapılan tüm taramalar ücretsiz. Kişilerin taramalar için ikamet ettiği yerdeki merkeze gitmesi gibi bir zorunluluk yok. Tüm KETEM'ler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip her hasta için açık" ifadesini kullandı.

        Özbek, tarama için gelen hastaların önce fiziki muayeneye, ardından mamografi çekimine alındığını ifade ederek, "Bu tetkiklerde istenmeyen patolojik bir sonuç çıkması durumunda hastalarımız uzmanlarımızca aranıp kuruma davet ediliyor. Burada gereken bilgilendirmeler yapılıp, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşuna sevkleri sağlanıyor" diye konuştu.

        Dr. Serpil Özbek, tüm kadınlara tarama yaptırmaları çağrısında bulunarak şunları kaydetti: "Kanser gerçekten çok ciddi bir hastalık, maalesef maddi ve manevi yükü de çok fazla. Ancak kanser kaderimiz değil, bu hastalıktan erken teşhisle korunmamız, çok erken aşamalarda tanı ve tedavi olmamız mümkün. Taramalar için sadece 20 dakika ayırmak yeterli. Tüm vatandaşlarımızı KETEM'lere bekliyoruz.

        Merkezlerimizde 40-69 yaş aralığındaki kişilere meme kanseri taramalarının yanında 30-65 yaş aralığındaki kadınlarımızda HPV dediğimiz rahim ağzı kanseri taraması, 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerde de kolon kanseri için gaitada gizli kan testleri yapılıyor. Kişiler hem kendileri hem de sevdikleri için KETEM'lere gelerek bu taramaları yaptırmalı. Bizler tüm güler yüzümüzle onları bekliyor olacağız."

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