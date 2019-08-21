21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, meme kanserinde geçmiş yıllarda hemen her hastada aynı tedavi yönteminin uygulandığını söyledi.
UYGUN İLAÇLARI VEREREK KANSERİ YOK ETMEK MÜMKÜN
AA'nın haberine göre; yayılma gösteren kanser hücrelerinde kemoterapinin tek seçenek olduğunu ve bazı hormon ilaçlarının da tedavide kullanıldığını anlatan Coşkun, "Günümüzde kanser tedavisinde büyük gelişmeler oldu. Özellikle kanser hücrelerinin çoğalmasına, yayılmasına sebep veren yolaklar ve onları yöneten faktörler ortaya çıktıktan sonra, bunlara özel ilaçlar geliştirildi" dedi.
Coşkun, meme kanseri tedavisinde günümüzde önce kanserin türünün tanınması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Özellikleri nedir, hızlı çoğalan bir kanser mi, hormon tedavisine duyarlı bir kanser mi ve hangi mekanizmayla gelişiyor? Bunları belirledikten sonra ona uygun ilaçları vererek kanseri yok etmemiz mümkün oluyor. Önce kanseri tanımamız, arkasından da yok etmemiz şeklinde bir uygulamamız oluyor. Öncesinden çok farklı çünkü meme kanseri herkeste aynı olmuyor. Kiminde bazı onkogenler (kanser geni) aktif hale gelirken kiminde bazı tümör supresör genler (tümör baskılayan gen) inaktifleşiyor. Bunlar mutasyonlar sonucu oluyor ve bunlara bağlı kanserin çoğalma ve yayılması ile ilgili bazı yolaklarda aktivasyon oluyor. Bunları belirlediğimiz zaman tedavi çok daha başarılı oluyor."
Coşkun, her meme kanseri hastasının kemoterapi almasına gerek kalmadığını ifade ederek, "akıllı ilaç" dedikleri hedefe yönelik ilaçlar üretildiğini dile getirdi.
"KANSER YAYILMIŞ OLSA DA İYİLEŞME SAĞLADIĞIMIZ HASTALAR OLUYOR"
Tedavide erken teşhisin yine çok önemli olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları anlattı: "Erken teşhis olduğu zaman çok iyi neticeler alıyoruz ama hastalığı yayılmış olan hastalarda bile biz eğer kanserin mekanizmasını saptayabilirsek ona karşı tedavilerle kanseri önlediğimiz ve tamamen şifaya benzer durumlar elde ettiğimiz hastalarımız olmakta. Çok iyi moleküler, genetik ve patolojik incelemeler yaptıktan sonra tedavi uyguluyoruz. Bütün kanserlerde en çok korktuğumuz tehlikeli durum vücuda yayılmasıdır ama yeni tedavilerle kanser yayılmış da olsa tamamen iyileşme sağladığımız hastalar olmakta. Yine aşı tedavileri araştırılıyor. Birtakım moleküler yolaklara yönelik tedaviler araştırılıyor. Bu gelişmelerin en çok olduğu kanserlerin başında geliyor meme kanseri."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!