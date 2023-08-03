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        Haberler Sağlık Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

        Meme kanseri teşhisinde radyologlara destek olacak yapay zeka geliştirildi

        İsveçli bilim insanlarının geliştirdiği yapay zeka, mamogramları inceleyerek meme kanseri teşhisinde radyologlar ile aynı oranda başarı gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:07
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        Yapay zeka meme kanserini teşhis etti
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        İsveç'teki Lund Üniversitesinde yürütülen bir araştırmada, mamogramları meme kanseri teşhisi koymak için tarayan bir yapay zeka geliştirildi.

        AA'nın BBC kaynaklı haberine göre, yapay zekanın hata oranını test etmek için 40 ila 80 yaş aralığındaki 80 bin kadının mamogramları yapay zeka ve radyologlar tarafından inceledi.

        Geliştirilen yapay zekanın, radyologların meme kanseri teşhisinde yüzde 1,5 hata oranıyla eşdeğer sapma gösterdiğini kaydeden bilim insanları, daha önce aynı amaçla tasarlanan yapay zeka çalışmalarından daha başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurguladı.

        TEŞHİS İÇİN YAPAY ZEKANIN YANI SIRA BİR RADYOLOĞUN DA ONAYI GEREKLİ

        Araştırma yazarlarından Dr. Kristina Lang, "Meme kanseri teşhisi için geliştirdiğimiz yapay zekanın yanı sıra bir radyoloğun da onayı gerekiyor. Ancak teşhislerde genellikle iki radyoloğun onayı gerektiği düşünülünce yapay zeka desteği sağlık sektöründeki iş yükünün hafiflemesine yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

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        Lang, geliştirdikleri yapay zekanın yardımıyla meme kanserinde teşhis süresinin azalmasını umduklarını belirtti.

        İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS), meme kanseri takip programlarına söz konusu yapay zekayı entegre etmeyi planladıklarını açıkladı.

        Araştırmanın sonuçları, "The Lancet Oncology" dergisinde yayımlandı.

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