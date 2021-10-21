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Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı Türkiye kanser istatistikleri raporuna göre, meme kanserinin 30 yaşına kadar gerilediği tespit edildi. Uzmanlar, rutin muayene taramalarının artık daha erken dönemde yapılmaya başlanması gerektiğini hatırlatıyorlar. Kadınların meme kanserine karşı farkındalıklarının artması ve kendilerini muayene etmeyi öğrenmeleri ve erken tanı hayati önem taşıyor

21.10.2021 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü - Haberler
Meme kanseri görülme yaşı 30’a düştü
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DHA

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Akyol, bu düşüşün özellikle Türkiye’de gözlemlendiğine değindi. Dr. Akyol, 30’lu yaşlara gelmiş her kadının özellikle ailede meme kanseri hikayesi var ise sene de 1 defa meme ultrasonu yaptırmalarını tavsiye etti.

MEME KANSERİ GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ ETKEN: ÖSTROJEN SALINIMI

Yağlı beslenme ve obezitenin de meme kanseri riskini arttırdığına değinen Dr. Hüseyin Akyol, “Meme kanseri gelişmesinde en önemli etken östrojendir. Kişi ne kadar obezse, yağ dokusundan da o kadar fazla ve uzun dönem östrojen salınımı olur. Dolayısıyla vücut aşırı, östrojen etkisi altına girer ve bu durum meme kanseri riskini artırır” dedi.

Dr. Hüseyin Akyol, buna ek olarak hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış, bazı hormonal tedavilerin uygulanması gibi risk faktörleri taşıyan kadınların da meme kontrollerinin daha büyük önem taşıdığını ifade etti.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), her yıl Ekim ayında farkındalığı artırmak için dünya çapında yaptığı farkındalık kampanyalarının oldukça faydalı sonuçlar doğurduğunu dile getiren Dr. Akyol, farkındalık sayesinde erken tanı ve sağ kalım oranlarının hayli yüksek olduğunu vurguladı.

Meme kanserinin erken dönemde saptanmasıyla artık memenin tamamının değil, yalnız küçük bir kesimin alınarak koruyucu meme ameliyatlarının yapıldığını anlattı.

Nerdeyse yüzde 100’e yakın sağ kalım oranlarının elde edildiğinden bahseden Dr. Akyol, hastaların hem meme dokusunu kaybetmediğini hem de tedavilerinin sonrasında hayatlarına devam ettiklerini dile getirdi. 20 yaşından itibaren her genç kız ve kadının kendi muayenelerini yapmalarının çok önemli olduğunu hatırlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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