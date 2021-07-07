Meltem Şişli davasında flaş gelişme!

DHA

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan yargılandığı davada, 19 mağdurdan 18'i şikâyetinden vazgeçti. Davada, tek şikâyetçi olarak kalan İlknur Özdemir ise uzlaşmayı reddetti.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, mağdur İlknur Özdemir ve Aile Bakanlığı avukatı katılırken, sanık Yeşim Meltem Şişli'yi de avukatı Dilek Helvacı temsil etti. Hakim, 18 mağdurun avukatları aracılığıyla şikâyetlerinden vazgeçtiklerine dair feragat dilekçesi sunduklarını belirtti. Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatı Dilek Helvacı, şikâyetinden vazgeçen mağdurların katılan sıfatlarının kaldırılmasını talep etti. Talebi kabul ederek şikâyetinden vazgeçenlerin katılan sıfatlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma tanık dinlenmesi için ertelendi.

19 KADIN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 27 Ocak 2020'de işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak müştekileri aşağıladığı iddia edilmişti. Şikayet üzerine hakkında soruşturma başlatılan Yeşim Meltem Şişli ise "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti. Savcılıkça hakkında dava açılan Yeşim Meltem Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.